Haberler » Güncel » Yaya geçidinde çarptığı kadını metrelerce ileriye fırlattı - Haber

Yaya geçidinde çarptığı kadını metrelerce ileriye fırlattı

Bursa'da yaya geçidinden geçen yaşlı kadına araba çarptı.

17.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:35
'da yaya geçidinden geçen yaşlı kadına araba çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ilçesinde fırından ekmek aldıktan sonra eve gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Naciye Aydoğdu (58), hızla gelen aracın çarpması neticesinde yaralandı. Hemen Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan 4 çocuk annesi kadının ayağının kırıldığı belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin hızla gelerek yaya geçidinden geçen yaşlı kadına çarparak metrelerce öteye fırlattığı görülüyor.
(Burak Türker/İHA)
Yaya geçidinde çarptığı kadını metrelerce ileriye fırlattı

Mudanya, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:22 Silahlı soygun girişimi (3) - Haber
10:22 Başkentte ByLock operasyonu: 171 gözaltı - Haber
10:22 Kongolu aileler kobalt kullanan dev teknoloji şirketlerine dava açtı - Haber
10:22 Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon - Haber
10:17 Başkan Özcan, Barış Pınarı gazisini ziyaret etti - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Haber
17.12.2019 10:24:34