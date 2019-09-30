Yaya geçidinde dehşet anları kameraya böyle yansıdı

Yaya geçidinde dehşet anları kameraya böyle yansıdı2 kişinin öldüğü yolda, trafik ışıkları ve geçit levhalarıyla tedbir alındı yine de kaza yaşandıVatandaşlar bölgeye üst geçit yapılmasını isterken, 12 yaşındaki öğrencinin sola bakacağı yerde sağa baktığını söyleyen sürücü, "Kabahat onda ama ben mahvoldum" dedi

BURSA - Bursa'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve daha önce 2 kişinin hayatını kaybettiği yolda bir kaza daha gerçekleşti. Yaya geçidinde otomobilin 12 yaşındaki öğrenciye çarpması güvenlik kameralarını yansıdı. Kaza yapan sürücü kadın yaya geçidinde trafiğe bakmayan gence isyan etti.Bursa Orhaneli yolu Carrefour kavşağı yaya geçidinde bu zaman kadar onlarca kaza gerçekleşmiş bu kazalarda bir çok sürücü yaralanırken 2 kişi de hayatını kaybetmişti.Her hafta bir yayanın otomobil altında kaldığı geçit için ışıklandırma ve uyarıcı trafik levhaları arttırılmış geçit çizgileri de belirgin hale getirilmişti.Aynı kavşaktaki yaya geçidinde son kaza kurbanı 12 yaşındaki liseli bir genç oldu. Acemler yönünden gelip Orhaneli Keles Kavşağı'nı kullanarak Beşevler yönüne gitmek isteyen kadın sürücü, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen 12 yaşındaki gence çarparak yaralanmasına sebep oldu. Havalanan genç, başını otomobilin ön camına çarparak yaralandı. Kazanın sıcaklığıyla elindeki eşyaları yerden toplayan genç daha sonra ileri tetkik için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.Yaya geçidinde aracın çarpma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Oldukça yoğun olarak kullanılan yaya geçidinden geçen yayalar burada daha fazla insanın canı yanmadan üst geçit yapılmasını istedi.Yaya geçidinde öğrenciye çarpan araç sürücüsü bayan ise isyan ederek, "Ben yeşil ışıkta yoluma devam ediyordum. Yayalara kırmızı yanıyordu. 12 yaşındaki genç sola bakacağına sağa bakıyordu. Kabahat onda ama ben mahvoldum" diye konuştu.Havalanarak başını otomobilin ön camına çarpan ve camı kıran yaralı genç ise tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA