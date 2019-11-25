Haberler » Güncel » Yaya geçidinde otomobil çarpan çocuk yaralandı - Haber

Yaya geçidinde otomobil çarpan çocuk yaralandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, okul önündeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yunus Emre Erke (10), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

25.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:27Yaya geçidinde otomobil çarpan çocuk yaralandı

MUĞLA'nın ilçesinde, okul önündeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yunus Emre Erke (10), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Pazar Yeri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fethiye Şehit Feramil Ferhat Kaya Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Erke, okul önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Erke'ye, Hazel Sağıroğlu yönetimindeki 48 L 6292 plakalı otomobil çarptı. Erke, kanlar içinde yere düştü. Kazayı gören öğretmen ve öğrenci velileri, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri. Erke'yi ambulansla, özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, çevrede toplanan vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırmak için yoğun çaba gösterdi. Otomobil sürücüsü Sağıroğlu, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayı alıp gelen Erke'nin yakınları üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Fethiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:08 Öğretmenler için Büyükşehir'den konser
16:08 Karabük'te çaya düşen otomobildeki iş adamı öldü
16:08 Hindistan'da bir Sih, cami inşa edilmesi için arazisini bağışladı
16:03 Bursa'da uygunsuz gıda üreten 491 firmaya 4 milyon 300 bin lira ceza kesildi
16:03 Eyüpsultan Belediyesinden Öğretmenler Günü sürprizi
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:45 Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
15:11 TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
25.11.2019 16:09:31