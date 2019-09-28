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Yaya geçidinde otomobil çarptı; bariyerlerin arasına düştü

İZMİT'te yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı Züleyha K. (38), havalanıp bariyerlerin arasında düştü.

28.09.2019 13:55Yaya geçidinde otomobil çarptı; bariyerlerin arasına düştü
İZMİT'te yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı Züleyha K. (38), havalanıp bariyerlerin arasında düştü. Züleyha K. yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. S.A. (44) yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Züleyha K.'ye çarptı. Züleyha K. çarpmanın etkisiyle havalanarak iki yol arasındaki bariyerlerin arasına düştü. Bu sırada Züleyha K.'nin arkasından yaya geçidinden geçmeye çalışanlar, kazanın şokunu yaşadı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. Bu sırada aracıyla tesadüfen yoldan geçen doktor S.A. da yardıma koştu.
Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Züleyha K., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Züleyha K.'nin kaburgasında ve kalçasında kırıklar olduğu belirlendi.
Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi.



Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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