Yaya geçidinde otomobilin çarptığı iki kardeş yaralandı

Samsun
'un İlkadım
ilçesinde otomobilin çarptığı iki kardeş yaralandı.
Kıvanç Demir'in kullandığı 28 NG 656 plakalı otomobil, Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram (74) ile kardeşi Mustafa Özcan'a (69) çarptı.
Yaralanan Bayram Özcan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mustafa Özcan ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezine götürüldü.
Yaralıların yolun karşısındaki camiye gittikleri öğrenildi.