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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Bilecik'te yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 40 yaşındaki kadın otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.

21.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:53Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı
'te yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 40 yaşındaki kadın otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.

Alınan bilgilere, Bilecik Organize Sanayi Bölgesinden kent merkezi seyir halindeki Özkan K., idaresinden ki 11 AAJ 988 plakalı otomobil, Abdülhamit Han Bulvarı 112 Çağrı Merkezi önünde yollun karşısına geçmekte olan Nurşen Ö'ye., (40) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan kadına olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan kadının tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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