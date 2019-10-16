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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Karabük'te yaya geçinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.

16.10.2019 03:40
Karabük'te yaya geçinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
M.Ö. (19) idaresindeki 78 BZ 562 plakalı otomobil, İl Jandarma Komutanlığı önündeki kavşakta bulunan yaya geçidinden geçmeye çalışan yabancı uyruklu Shkra Sırwan Mustafa Mustafa'ya (19) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa metrelerce sürüklendi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Karabük Üniversitesi hemşirelik bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mustafa'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Mustafa Mustafa, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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