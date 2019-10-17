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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı üniversiteli genç öldü

KARABÜK'te, yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Iraklı üniversite öğrencisi Shkar Sirwan Mustafa Mustafa(19), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

17.10.2019 17:32Yaya geçidinde otomobilin çarptığı üniversiteli genç öldü
KARABÜK'te, yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Iraklı üniversite öğrencisi Shkar Sirwan Mustafa Mustafa(19), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, önceki gün saat 23.30 sıralarında 100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi, Irak uyruklu Shkar Sirwan Mustafa Mustafa, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak üniversiteli gence, M.Ö. yönetimindeki 78 BZ 562 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin 55 metre sürüklediği Iraklı öğrenci, ağır yaralandı. Yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak, tedaviye alınan Mustafa, yoğun bakım ünitesinde süren yaşam savaşını bugün kaybetti. Mustafa'nın ölümü Karabük Üniversitesi'nde büyük üzüntüye yol açtı.


- K

Mustafa Mustafa, Karabük, Güncel

Kaynak: DHA

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