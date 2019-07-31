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Yaya geçidinden geçen çocuğa otomobil böyle çarptı

Yaya geçidinden geçen çocuğa otomobil böyle çarptı -Talihsiz çocuk çarpmanın etkisiyle ağır yaralandıYOZGAT - Yozgat'ta yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmek isteyen 14 yaşındaki çocuk bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

31.07.2019 16:27
Yaya geçidinden geçen çocuğa otomobil böyle çarptı
Yaya geçidinden geçen çocuğa otomobil böyle çarptı
-Talihsiz çocuk çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı
YOZGAT - Yozgat'ta yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmek isteyen 14 yaşındaki çocuk bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza şehir merkezi E -88 karayolunda meydana geldi. Erhan D. İdaresindeki 66 LH 246 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada 14 yaşındaki H.İ.G'ye çarptı. Çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken talihsiz çocuk yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralanan çocuk, Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden çocuğun müşahede altında olduğu öğrenildi.

Yozgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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