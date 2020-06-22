Yaya geçidinden geçen kadına araç çarptı

Mardin'de yaya geçidinden geçmek isteyen bir kadın, arabanın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yaya geçidinden geçen kadına araç çarptı
22.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:12
Mardin'de yaya geçidinden geçmek isteyen bir kadın, arabanın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Mardin Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 47 AAT plakalı araç, yaya geçidinden geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpma sonucu ağzından kan gelen vatandaş, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince olay yerinden ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın çarptığı kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Mardin, 3. Sayfa, Haber

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