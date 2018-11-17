Yaya geçidini kullanan köpek kamerada
TOKAT - Tokat
'ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen sokak köpeğinin o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gaziosmanpaşa
Bulvarı Tokat İl Emniyet Müdürlüğü binası önündeki yaya geçidinde bekleyen köpeği fark eden bir vatandaş cep telefonu ile köpeğin o anlarını görüntüledi. Araçların geçmesini bekleyen sokak köpeği yolun boşalmasının ardından karşıdan karşıya geçti. Kameralara yansıyan görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, köpeğin yaya geçidini kullanması görenlerin dikkatini çekti.
Tokat
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:14