17 Kasım 2018, 16:21
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Yaya Geçidini Kullanan Köpek Kameralara Yansıdı

Tokat'ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen sokak köpeğinin o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tokat'ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen sokak köpeğinin o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gaziosmanpaşa Bulvarı Tokat İl Emniyet Müdürlüğü binası önündeki yaya geçidinde bekleyen köpeği fark eden bir vatandaş cep telefonu ile köpeğin o anları görüntüledi. Araçların geçmesini bekleyen sokak köpeği yolun boşalmasının ardından karşıdan karşıya geçti. Kameralara yansıyan görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, köpeğin yaya geçidini kullanması görenlerin dikkatini çekti.

(Nurhan İçmez/İHA) Gaziosmanpaşa,Tokat
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:21