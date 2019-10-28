Yaya geçidini kullanmayan adam ölümden döndü! O anlar kameraya yansıdı

E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde karşıdan karşıya geçen yaya, üst geçidi tercih etmek yerine yürüyerek trafiğin içinden geçmeye çalıştı. Üst geçidi kullanmamanın bedelini ağır ödeyen adam, arabanın çarpması sonucu ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

geçmeye çalışan yaya, yakında bulunan üst geçidi kullanmayınca otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

TRAFİĞİN İÇİNE ATLADI

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 11: 00 sıralarında Büyükçekmece-Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 karayolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan Hasan Yurtseven(64), akıcı trafiğin bulunduğu yolu kullanmak isteyince kaza meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan adamı fark edemeyince yaşlı adama çarptı. Kaza sonrası aracında inen sürücü hemen Yurtseven'in yanına koştu. Yaşlı adamın yaşadığını gören sürücü, olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı adamı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşlı adamın kazaya karıştığı noktanın hemen 10 metre yanında bulunan yaya üst geçidini kullanmaması ise pes dedirtti. Kaza nedeni ile kısa bir süre tek şerit trafiğe kapanırken, yapılan çalışmaların ardından trafik normale döndü.

KAZA KAMERADA

Öte yandan yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir yayanın yolun karşısına geçmeye çalıştığı görülüyor. Akıcı trafiğe aldırış etmeyen adam, bir anda yola atlayıp karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir aracın yaşlı adamı görmeyip çarptığı görüntülere yansıyor.