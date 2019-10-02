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Yaya geçitlerinde farkındalık nöbeti

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesiyle devletin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek için "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla Sinop'ta "Yaya Geçidi Nöbeti" gerçekleştirildi.

02.10.2019 15:02Yaya geçitlerinde farkındalık nöbeti
İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesiyle devletin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek için "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla Sinop'ta "Yaya Geçidi Nöbeti" gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından okullar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları önünde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla yaya geçitlerinde nöbet tutuldu. Sinop valisi Köksal Şakalar ve çeşitli kamu kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen eylemde pankartlar açıldı, vali Şakalar tarafından sürücülere broşür dağıtıldı.

Konuyla ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, "Devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbetçisi olduğunu göstermek amacıyla, başta okullarımız olmak üzere bütün kamu kurumları hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde Yaya Geçidi Nöbeti etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikteki amacımız, yolda yayaların da varlığına farkındalık oluşturmak. Yıl içinde farkındalık etkinliklerimiz devam edecek" dedi. - SİNOP

Yaya Geçidi, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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