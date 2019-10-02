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Yaya geçitlerinde nöbet tuttular

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde okullar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları önünde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla yaya geçitlerinde polisler tarafından nöbet tutuldu.

02.10.2019 15:32Yaya geçitlerinde nöbet tuttular
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde okullar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları önünde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla yaya geçitlerinde polisler tarafından nöbet tutuldu. Çerkezköy'ün 17 ayrı noktasında 54 polisin görev aldığı programa İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban ve kurum müdürleri de katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' kapsamında Çerkezköy ilçesinde polisler tarafından yaya geçitlerinde nöbet tutuldu, sürücülere bilgilendirici broşür dağıtıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban, "Bugün İçişleri Bakanlığımızın emriyle tüm il ve ilçelerimizde olduğu gibi biz de saat 13.00-15.00 saatleri arasında farkındalık oluşturmak amacıyla uygulamalarımıza başladık. Okullarımız, sivil toplum kuruluşumuz, emniyetimiz ve jandarmamızın da yer almasıyla görev aldığı uygulamayı ilçemizde başlatmış olduk. Burada amaç yayalara öncelik verilmesidir. Çünkü yayalarımızın karşıdan karşıya geçerken daha güvenli bir şekilde geçmesi, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla bu tür uygulamalara ihtiyaç var" dedi.

Çerkezköy'de tüm okullarda yapılan uygulamalara 54 polis katıldı. Kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, STK temsilcilerinin de yer aldığı uygulama vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. - TEKİRDAĞ

Selami Abban, Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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