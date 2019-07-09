09.07.2019 14:48
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Yaya geçitlerine Kürtçe ve Türkçe, uyarı ikonları

Yaya geçitlerine Kürtçe ve Türkçe, uyarı ikonları

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce Nusaybin ilçesinde yaya güvenliği sağlamak amacıyla yaya ve okul geçitlerine Kürtçe ve Türkçe "Önce Yaya" ikonları çiziliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce Nusaybin ilçesinde yaya güvenliği sağlamak amacıyla yaya ve okul geçitlerine Kürtçe ve Türkçe "Önce Yaya" ikonları çiziliyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığınca, İçişleri Başkanlığı tarafından 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından, yaya güvenliğini sağlamak amacıyla araç ve yaya trafiğinin yoğunluk gösterdiği caddelere Kürtçe ve Türkçe uyarı görsellerine yer veriliyor.
Nusaybin ilçesinde başlatılan uygulamayla söz konusu yoğun yaşandığı cadde ve okul geçitlerine Kürtçe ve Türkçe "Önce Yaya" görselleri çizilmeye başlandı.
Böylece sürücülerin, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlaması ve durabileceği uygun mesafe konusuna dikkat çekilmesi amaçlanıyor.
Proje kapsamında ihtiyaç duyulan yaya ve okul geçitlerinde uyarı görsellerine yer verilmeye devam edilecek.
Kaynak: AA
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin, Güncel

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