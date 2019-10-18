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Yaya güvenliğini tehlikeye atan zakkumlar budandı

Konyaaltı'nda Akdeniz Bulvarı ve Kemer yolu üzerinde yaya ve sürücülerin görüşlerini engelleyen zakkumlar budanarak, trafiği güvenli hale getirildi.

18.10.2019 11:35Yaya güvenliğini tehlikeye atan zakkumlar budandı
Konyaaltı'nda Akdeniz Bulvarı ve Kemer yolu üzerinde yaya ve sürücülerin görüşlerini engelleyen zakkumlar budanarak, trafiği güvenli hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Konyaaltı Akdeniz Bulvarı ve Kemer yolu Sarısu mevki orta refüjünde yer alan zakkum ağaçlarının sürücülerin görüşlerini kapatarak yaya ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı yönündeki vatandaşlardan gelen şikayetler üzere çalışma yaptı. Çalı halde sık bir şekilde bulunan zakkumlar budandı, tek bir gövde bırakıldı. Böylece sürücülerin karşıya geçmek isteyen yayaları, yayaların da araçları görmeleri kolaylaştı. Benzer çalışma, kaldırım ve yaya geçitlerine yakın noktalarda da yapılarak trafik güvenliğine yönelik tedbirler alındı.

Budanan zakkum dalları ise çöpe atılmayarak zakkum fidanına dönüştürülmek üzere Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nün Gürsu'daki üretim tesislerine getirildi. Zakkum dalları, burada çelikleme yöntemiyle tekrar fidana dönüşüyor ve Antalya'nın çeşitli park ve alanlarını süslüyor. - ANTALYA

Konyaaltı, Akdeniz, Kemer, Güncel

Kaynak: İHA

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