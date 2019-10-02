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"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası

İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya farkındalığı için "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyasına destek vermek üzere Düzce'nin Akçakoca ilçesinde farkındalık etkinliği düzenlendi.

02.10.2019 15:12
İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya farkındalığı için "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyasına destek vermek üzere Düzce'nin Akçakoca ilçesinde farkındalık etkinliği düzenlendi.
Etkinliklerde, polis ve jandarma ekipleri ile Kaymakam Yasin Öztürk ve öğrenciler yayalara ve sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.
Dağıtım sonrası Kaymakam Yasin Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafikte yayaların önceliği için bilgilendirmede bulunduğunu söyledi.
Bakanlık tarafından gerçekleştirildiğini belirten Öztürk, " İçişleri Bakanlığımızın emriyle tüm il ve ilçe merkezinde özellikle okul ve trafiğin yoğun olduğu geçitlerde bu uygulamanın yapılması emriyle bugün ilçemizde böyle bir uygulama yaptık. Geldiğiniz ve katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. " dedi.

Akçakoca, Polis, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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