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"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası

Ülke genelinde eş zamanlı uygulanan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Adana'da, trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.

02.10.2019 15:23
Ülke genelinde eş zamanlı uygulanan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Adana'da, trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.
"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla 13.00-15.00 saatlerindeki uygulama kapsamında, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda yaya geçidini kullanan vatandaşlara ve sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.
Kucağında çocuğuyla ön koltukta oturan anneyi uyaran Vali Demirtaş, yayaların ve sürücülerin kurallara uymasını istedi.
Gazetecilere açıklama yapan Demirtaş, kampanyayla amacın yayanın güvenliğini sağlamak olduğunu kaydetti.
Demirtaş, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduklarını, yayaların da kurallara uyması gerektiğini belirtti.
Vali Demirtaş, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyasının sonuç verdiğini, projenin uygulanmaya başlamasından sonra kazalarda ciddi azalmaların olduğunu kaydetti.

Mahmut Demirtaş, Mehmet Nuri, Zafer Aktaş, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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