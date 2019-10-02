"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası - ÇANAKKALE / DÜZCE / ZONGULDAK / BOLU / BALIKESİR /

ÇANAKKALEYaya nöbeti etkinliğinden görüntüler. Çanakkale
Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Erdal Musaoğlu'nun açıklamaları.DÜZCE-Yaya nöbeti etkinliğinden görüntüler. Düzce
Valisi Zülkif Dağlı'nın açıklamalarıAkçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk'ün açıklamalarıZONGULDAK-Yaya nöbeti etkinliğinden görüntüler.Vali Erdoğan Bektaş'ın açıklamasıBOLU-Yaya nöbeti etkinliğinden görüntüler.Vali Ahmet Ümit'in açıklamalarıBALIKESİR-Yaya nöbeti etkinliğinden görüntüler. Balıkesir
Valisi Ersin Yazıcı'nın açıklamalarıBİLECİK-Yaya nöbeti etkinliğinden görüntüler.Vali Bilal Şentürk'ün açıklamaları ÇANAKKALE/ DÜZCE/ ZONGULDAK/ BOLU/ BALIKESİR/ BİLECİK - İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla trafikte yaya üstünlüğünü sağlamak için "yaya geçidi nöbeti" etkinliği düzenlendi.