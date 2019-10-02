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"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası

Osmaniye'de "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.

02.10.2019 16:16
Osmaniye'de "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.
Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri, Devlet Bahçeli Meydanında düzenlenen etkinlikte, sürücüleri durdurarak yaya önceliği konusunda bigilendirme yaptı.
Coşkun, burada yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından bu yılın yaya öncelikli trafik yılı ilan edildiğini hatırlattı.

Şubat ayından itibaren kentte özellikle kontrolsüz yaya geçitlerinde başlatılan çalışmaların tamamlandığını ifade eden Coşkun, "Trafikte yayaların önceliği konusunda bir farkındalık oluşturulması için bakanlığımızın koordinesinde, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun önderliğinde bu çalışmalar eş zamanlı yürütülmektedir. Bugün de devletin her kademesindeki arkadaşlarımızla nöbette olacağız ve bu trafikte yaya önceliği konusunda bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız." diye konuştu.
Etkinlikte, öğrenciler de, trafik ekipleri kontrolünde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulamasına katıldı.

Faruk Coşkun, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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