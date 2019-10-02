"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası

Çerkezköy
ve Kapaklı
ilçelerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için başlattığı kampanya kapsamında uygulama yapıldı.
İlçelerdeki tüm yaya geçitlerinde öğrenciler ve kamu görevlileri yaya güvenliği nöbetine katıldı.
Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamadaki amacın yaya önceliği farkındalığının oluşturulması olduğunu söyledi.
Uygulama Çerkezköy'de 17, Kapaklı'da ise 4 noktada uygulandı.