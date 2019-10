Erzurum, Ağrı , Iğdır, Kars Ardahan , Erzincan ve Tunceli'de "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası çerçevesinde etkinlikler yapıldı.Erzurum'daki Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleşen etkinliğe katılanlar "Yayaya yol ver", "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz", "Yaya Öncelikli Trafik" dövizleri taşıdı.Etkinlik sırasında emniyet kemeri takmayan sürücüleri uyaran ve broşür dağıtan Vali Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.Erzurum'da tüm geçiş noktalarında, yaklaşık 500 polisle yaya geçitlerinde trafiğin akışını kontrol ettiklerini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:"Avrupa ülkelerinde, yaya yola girdiğinde sanki kırmızı ışık yanmış gibi araçlar duruyor diye imreniyoruz ya, işte artık bu imrenmeden vazgeçip bunu uygulamaya geçirmek istiyoruz. Biraz zorlandığımız bir konu olduğu muhakkak. Sürücülerimizi bu alanda daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu konu artık trafik cezası olarak hüküm altına alındı, cezai işleme başlayacağız. Yani zebra geçitlerinde durmayan sürücülerimize cezai müeyyide uygulayacağız."KarsKars Valisi Türker Öksüz, İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya farkındalığı için başlatılan kampanyaya öğrencilerle birlikte destek verdi.Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önünde toplanan ve ellerinde, "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz", "Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Dikkatli geç, yaşamayı seç" şeklinde dövizler taşıyan öğrenciler, burada bir süre slogan atarak, sürücülerin kampanyaya dikkatini çekmeye çalıştı.Öksüz ve öğrenciler, daha sonra hep birlikte yaya geçidini kullanarak, karşıdan karşıya geçti.Sürücülere ellerindeki kampanyaya ait broşürleri veren öğrenciler ile Öksüz, trafikte yayaların geçişinin öncelikli olduğunu belirterek, can ve mal kayıplarının yaşanmaması için dikkatli olunması konusunda şoförleri uyardı.Türker Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde başlatılan kampanyaya Kars'tan büyük bir katılımın olduğunu, projenin amacına ulaşacağını söyledi.Her yıl çok sayıda kişinin karşıdan karşıya geçerken öldüğünü veya yaralandığını kaydeden Öksüz, "Kampanya ile sürücülerimizi ve yayalarımızı ne kadar bilinçlendirirsek, o kadar çok vatandaşımızın sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlarız." diye konuştu.ArdahanArdahan Valiliği önündeki Kongre Caddesi ile 23 Şubat İlkokulu önündeki Kazım Karabekir Caddesi'ndeki etkinlikte öğrencilerce sürücülere bilgilendirme amaçlı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın", "Araçlar dursun, yayalar geçsin", "İlk geçiş hakkı yayanın" yazılı broşürler verildi.Buradaki etkinliğe katılan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı da durdurulan sürücülere kampanya hakkında bilgi verdi.Mustafa Masatlı, etkinliğe katılım sağlayan ve destek veren herkese teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu yıl, yani 2019 yılı, yaya öncelikli trafik yılı olarak tanımlandı. Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla bu faaliyete başladık. Etkinliğimiz çok büyük ilgi uyandırdı. Bizler trafik güvenliğinin nöbetçisiyiz. Amacımız maddi ve hayati riskleri en aza, hatta sıfıra indirmektir." ifadelerini kullandı.Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, diğer yetkililer ve çocuklar katıldı.TunceliTunceli Valisi Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kampanyaya öğrencilerle birlikte destek verdi.Atatürk Mahallesi Kültür Müdürlüğü kavşağında toplanan ve ellerinde "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz", "Dikkatli geç, yaşamayı seç" ve "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, Vali Sonel ile birlikte yoldan geçen araçları durdurarak sürücü ve yolculara bilgilendirme yaptı.Sürücülere kampanyaya ait broşürler veren Vali Sonel ve öğrenciler, daha sonra hep birlikte yaya geçidini kullanarak karşıya geçti.Vali Sonel, kampanyanın 81 ilde yapıldığını hatırlatarak, kampanyanın hayırlı olması temennisinde bulundu.ErzincanErzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, öğrencilerle birlikte Ordu Caddesi üzerinde bir araya geldi.Öğrenciler ellerinde, "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" dövizleriyle yaya güvenliğine dikkati çekti.Vali Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, kentin 500 farklı yerine konu ile ilgili pankart asıldığını aktardı.20 bin broşürün vatandaşlara dağıtıldığını bildiren Arslantaş, "2019 yılının ilk 9 ayında 2018 yılı ile kıyasladığımızda, yayaların karıştığı kaza sayısının ilimizde 104'den 58'e düştüğünü görüyoruz. Bu faaliyetlerdeki amacımız, yayaların karıştığı tek bir kazanın kalmaması." diye konuştu.Konuşmanın ardından Vali Arslantaş, Belediye Başkanı Aksun, öğrenciler ve protokol ile birlikte yaya geçidinden geçerek kampanyaya destek verdi.Öte yandan yılın ilk 9 ayında, yayaya geçiş önceliği hakkı vermeyen 62 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirildi.IğdırIğdır Valisi Enver Ünlü, daire amirleri ile birlikte İrfan Caddesi üzerindeki Ziya Gökalp İlköğretim Okulunun önünde yaya önceliğine dikkati çekmek için toplanan öğrencilere destek verdi.Burada yoldan geçen araçları durduran Vali Ünlü ve beraberindekiler, sürücüleri yaya öncelikli trafiğe karşı bilgilendirip broşür dağıttı.Vali Ünlü, öğrencilerle birlikte karşıdan karşıya geçerek yaya öncelikli trafiğe dikkati çekti, sürücüleri konuyla ilgili bilgilendirdi.AğrıAğrı'da en işlek caddelerden biri olan Erzurum Caddesi'ndeki Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi önünde polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri durdurarak öğrenci ve vatandaşların yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu.Araçları durduran ekipler sürücülere "Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Araçlar dursun, yayalar geçsin", "İlk geçiş hakkı yayanın" broşürleri vererek trafik kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulundu.Ekiplerin çalışmalarına katılan Ağrı Valisi Süleyman Elban da, ekiplerce durdurulan sürücülerle sohbet edip emniyet kemeri ve hız konusunda uyarılarda bulunup trafik kurallarını içeren broşürler verdi.Vali Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Ağrı'dan da uygulamaya destek verdiklerini ifade etti.Amaçlarının yaya geçiş önceliğini günlük hayatta yaymak olduğunu belirten Vali Elban, "Görevli polis memurlarımızın desteğiyle vatandaşlar burada yaya geçidini kullanacaklar. Arkadaşlarımız farkındalık oluşturmak amacıyla sürücüleri uyaracak. Gelişmiş ülkelerdeki gibi bizde de trafikte yaya öncelikli bir sistemin uygulanması temel arzumuz ve onun içinde bu programı çok önemsiyoruz." dedi.