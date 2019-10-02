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"Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası

Şırnak'ın İdil ilçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.

02.10.2019 17:46
Şırnak'ın İdil ilçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan etkinlikler kapsamında Karalar beldesinde uygulama yapıldı.
Uygulamaya katılan Kaymakam Zafer Sağ, vatandaş ve öğrencilerle birlikte yaya geçidini kullanarak kurallara uyan sürücülere teşekkür edip broşür dağıttı.
Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan'da katıldı.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, İdil, Güncel

Kaynak: AA

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