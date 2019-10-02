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"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" projesi

İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da kolluk personeli nöbet tuttu.

02.10.2019 18:41
İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da kolluk personeli nöbet tuttu.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da ise Kamil Miras Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, ellerinde pankart taşıyan öğrenciler ve vatandaşlar, yaya geçitlerinden yürüyerek karşıya geçti.
Vali Mustafa Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin 81 ilde düzenlendiğini hatırlatarak, "Şu anda biz, yaya güvenliği için nöbet tutuyoruz. Bugün şehrimizdeki 152 yaya geçidi noktasında 722 güvenlik personeliyle uygulamamızı başlattık." ifadelerini kullandı.

Aksaray, Konya, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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