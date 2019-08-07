Yaya kaza noktaları haritalandırıldı

İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya kazalarının azaltılması amacıyla illerde en yogˆun kazaların yaşandığı noktalar, haritalandırıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık, Türkiye
'de yaya kazalarında hayatını kaybedenlerin oranının birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin ortalamasından yu¨ksek olması ve meydana gelen o¨lu¨mlu¨ kazaların yüzde 20,2'sinin "yayaya çarpma" sonucu olmasından dolayı harekete geçti.
Bu dogˆrultuda, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nce (EGM) 81 ilde 2016-2018 yılları arasında polis sorumluluk bo¨lgelerinde meydana gelen 89 bin 884 o¨lu¨mlu¨-yaralanmalı kazada "yaya kazası" verileri mercek altına alındı. İncelemeler sonucu, her il ic¸in en yogˆun yaya kaza noktaları belirlendi. Söz konusu noktalarda, gerekli tedbirleri alan emniyet birimleri, denetimlerini de artırdı.
Her il o¨zelinde yapılan analiz c¸alıs¸maları sonucunda, belirlenen kaza yogˆun noktaları dikkate alınarak yapılacak c¸alıs¸malarla yaya kazalarının ve bu kazalardan kaynaklanan o¨lu¨m ve yaralanmaların azaltılması amaçlandı.
Yaya ve okul geçitlerinin önüne "önce yaya" görselleri
Bakanlığın, geçen aylarda valiliklere gönderdiği "tu¨m ıs¸ıksız okul ve yaya gec¸itlerine "önce yaya" görselleri c¸izdirilmesi"ne ilişkin talimat yazısı doğrultusunda başlatılan çalışmalara da hız verildi.
Bu kapsamda, ülke genelindeki 39 bin 683 yaya ve okul geçidinin 10 bin 87'sine "o¨nce yaya" go¨rsellerinin c¸izimleri tamamlandı.
Yayalara gec¸is¸ hakkı vermeyenlere ceza
Ülke genelinde es¸ zamanlı yapılan "Yaya O¨nceligˆi/Gu¨venligˆi" denetimlerinde 2019'un 7 ayında yaya gec¸is¸ kurallarına uymayan 2 bin 487 yayaya, ıs¸ıksız yaya gec¸itlerinde yayalara durarak ilk gec¸is¸ hakkını vermeyen 30 bin 765 arac¸ su¨ru¨cu¨su¨ne işlem yapıldı.
Trafikte hayatını kaybeden yaya sayısı yüzde 34,6 düştü
Denetimler sonucu, bu yılın 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarında hayatını kaybeden yaya sayısı yüzde yüzde 34,6 azaldığı belirlendi. Geçen yılın 7 ayında trafik kazalarında 283 yaya hayatını kaybederken, bu yıl 185 yaya yaşamını yitirdi.
"Öncelik yayanın" olmaya devam edecek
Trafikte yayalara dikkat çekmek için 2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 74'u¨ncu¨ maddesinde "sürücülerin, trafikte yayalara öncelik vermesi"ne ilişkin düzenlemenin ardından Bakanlık, 2019'u "Yaya O¨ncelikli Trafik Yılı" olarak ilan ederek, 81 il genelinde es¸ zamanlı "O¨ncelik Hayatın, O¨ncelik Yayanın" sloganıyla etkinlik du¨zenledi. Bu doğrultuda, yaya o¨nceligˆi ve gu¨venligˆi konusunda denetim, bilgilendirme, bilinc¸lendirme ve farkındalık olus¸turmaya yo¨nelik c¸alıs¸malara devam edilecek.