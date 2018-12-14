Yaya Köprüsünden Düşen Kadın Yaralandı

Mersin
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ilçesinde yaya köprüsünden geçerken düşen kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi'ndeki derenin üzerinde yer alan yaya köprüsünden geçen Saadet İnan (67), dengesini kaybedip aşağı yuvarlandı.
Çevredekilerin yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, düşen kadını kurtardı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İnan, Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
İnan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Toroslar,Mersin
14 Aralık 2018 Cuma 12:01