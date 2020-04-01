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Yaya trafiği sınırlanan meydanlar boşaldı

Uşak'ta, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelinde halkın kalabalık olduğu alanlara getirilen, yaya trafiğinin sınırlandırılması kararı sonrası ana caddeler boşaldı.

01.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:46
Uşak 'ta, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelinde halkın kalabalık olduğu alanlara getirilen, yaya trafiğinin sınırlandırılması kararı sonrası ana caddeler boşaldı.
Kentte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından dün verilen, işlek caddelerde yaya trafiğinin sınırlandırılması kararı, uygulanmaya başlandı.
İl merkezi ve ilçelerde, vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerin girişlerine bariyerler kuran polis ekipleri, sadece işi olan ve bunu belgeleyen vatandaşların geçişlerine izin veriyor.
Kent merkezindeki İsmet Paşa Caddesi'nin, uygulama sonrası boşalması drone görüntülerine yansıdı.
Banka işlemi için caddeye gelen Onur Er, alınan önlemlerin vatandaşın sağlığı için önemli olduğunu belirterek, "Görevlilerimiz de işlerini yapıyorlar. Caddenin bu şekilde sakin olması sosyal mesafeyi daha iyi koruyacaktır." dedi.
Öte yandan Vali Funda Kocabıyık da sokağa zorunlu haller dışında çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.
Kocabıyık, "Virüsün yayılma hızını düşürmek için tedbirler almaya devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeler doğrultusunda, metrekareye düşmesi gereken insan sayısı kadar yoğunluğa ulaşıncaya kadar tedbirlerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.
Sokağa çıkana ceza kesildi
Banaz ilçesinde ise karantina uygulanan Gürlek Köyü'nde kurallara uymayarak sokağa çıkan, yetkililerin uyarısına rağmen evine dönmeyen bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.
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Yaya trafiği sınırlanan meydanlar boşaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Uşak, Güncel

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Yaya trafiği sınırlanan meydanlar boşaldı
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