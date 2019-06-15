15.06.2019 12:44
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Yayalara çarpan otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

Yayalara çarpan otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki yayaya çarpan otomobil şarampole uçarken, 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki yayaya çarpan otomobil şarampole uçarken, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık'tan Edremit yönüne gitmekte olan Mustafa Solak idarekindeki 35 T 4091 plakalı otomobil, Öğretmenler Mahallesi kavşağı yakınında yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Gaffar Özcan ve Aynur Bayraktar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Yaya Gaffar Özcan ve Aynur Bayraktar'a ile sürücü Mustafa Solak ve araçta bulunan Dilek Solak, Cennet Çoban ve Semiha Şahin yaralandı. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken, araçta sıkışan yaralıları itfaiye çıkardı. Ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan çocuk olan Semiha Şahin ayakta tedavi edilirken, Gaffar Özcan, Aynur Bayraktar, Dilek Solak ve sürücü Mustafa Solak ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi sevk edildi. Cennet Çoban'ın ise tedavisine Burhaniye Devlet Hastanesinde devam ediliyor. Kazayla alakalı tahkikat devam ediliyor. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Mustafa Solak, Balıkesir, Burhaniye, 3. Sayfa

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