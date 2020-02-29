Yayalara öncelik tanımayan 107 bin sürücüye ceza verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Ocak 2019-24 Şubat 2020'de yaya geçitlerinde ihlal yapan 107 bin 159 araç sürücüsü ile kırmızı ışıkta ya da geçmemesi gereken yerlerden geçen 14 bin 317 yaya hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Soylu, trafikte yaya önceliği konusunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Trafikte yaya önceliğine ilişkin atılan adımların, "devrim" niteliğinde olduğunu belirten Soylu, "2019'u 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' olarak ilan etmiştik. Bu yıl, 'Yaya Öncelikli Trafik Haftası' ilan edeceğiz. Arkadaşlarımız hazırlık yapıyorlar." dedi.

Uygulamada çok iyi bir noktaya gelindiğine değinen Soylu, uygulamayla ilgili farkındalığın artırılması amacıyla kampanya yürüttüklerini söyledi.

Yaya ölümlerinde yüzde 24,4 azalma

Soylu, 81 ildeki 28 bin 446'sı yaya geçidi, 14 bin 807'i okul geçidi olmak üzere toplam 43 bin 253 geçidinden 24 bin 881'ine belediyeler, kaymakamlıklar, valiliklerle beraber "Önce Yaya" görselleri koyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yine 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz', 'Yaya Geçidi Nöbeti' gibi kampanyalarımız oldu. 1 Ocak 2019-24 Şubat 2020'da 107 bin 159 araç sürücüsüne yaya geçitlerinde ihlal yaptıkları sebebiyle ceza kesildi. 14 bin 317 yayaya da kurallara uymadıkları için işlem yapıldı. Bu yayalar kırmızı ışıkta geçtiler, geçmemesi gereken yerlerden geçtiler. 2018'e göre 2019'da yaya ölümlerinde yüzde 24,4 azalış meydana geldi."

"Çalışanlarımızın çalışma koşullarını iyileştirmekle de mükellefiz"

Soylu, polislerin 8 saat çalışıp 24 saat dinlenmesi ve evlilik yıl dönümlerinde mazeret izni kullanabilmeleriyle ilgili düzenlemeyi hayata geçirdiklerini, polisin sosyal şartlarının düzenlenmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Vatandaşa hizmetin ve memnuniyetin artırılabilmesi için kendi çalışanlarının çalışma koşullarını da iyileştirmekle mükellef olduklarını belirten Soylu, polis teşkilatının yaşanan süreçte çok zor dönemlerden geçtiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Çok zor dönemlerden geçtik polis sayımızın çok az olduğu dönemlerden geçtik, arkadaşlarımız 12/12 çalıştılar. Hatta 36/12 çalıştır. 36 saat çalıştı ama 12 saat dinlendiler, 24 saat çalıştılar ama 12 saat dinlendiler. Çok zor dönemlerden çok yıpratıcı dönemlerden geçtiler ama biz şunu görüyoruz, vatandaşımıza en çok verimli olabileceğimiz ve hizmeti en üst seviyede taşıyabileceğimiz çalışma saati 8/24'tür. Bunun sonuçları açısından da biz tatmin oluyoruz. Onun için burada özellikle 8/24'ü önemsiyoruz ve mümkün olduğunca bunun sağlanmasını istiyoruz."

"Evlilik yıl dönümünde mazeret izni"

Sürekli suçla mücadele eden emniyet mensuplarının da bir özel hayata sahip olduğuna işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"Amirlerine talimat verdik, bundan sonra polislerimiz evlilik yıl dönümünde 1 günlük mazeret izni kullanacaklar. Onun dışında sosyal aktivitelerden tutun mesleki becerilerinin artırılmasına kadar, personele ve ailelerine yönelik birçok çalışmamız söz konusu. Onların hepsini hayata geçireceğiz. Bu konuda bir eylem planımız var günlerce çalışıldı, bu mesleğin duayenleri, tecrübelileriyle bir araya geldik. Neler yapmamız lazım, ek görevlere gitmek konusundaki kriterleri, kıstasları, hepsini ortaya koymaya çalıştık. İnşallah daha verimli olacağını düşünüyorum."

Kaynak: AA