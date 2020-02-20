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Yayalara öncelik vermeyenlere droneli uygulama

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde drone ile yaya güvenliği uygulaması yapıldı.

20.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:23Yayalara öncelik vermeyenlere droneli uygulama
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde drone ile yaya güvenliği uygulaması yapıldı. Uygulamada yayalara yol vermeyenlere ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı önünde drone ile yaya güvenliği uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada yaya geçişini kullanan yayalara yol vermeyen ve kazaların yaşanmasına sebebiyet veren sürücüler tek tek tespit edildi. Drone ile tespit edilen araçlara 598 TL para cezası kesildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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