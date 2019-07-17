Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde, drone ile yapılan uygulamada, yaya geçidinde yayalara yol vermeyerek trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen 67 sürücüye 488'er lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, İstasyon Caddesi'nde uygulama yaptı.
Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede drone uçuran emniyet ekipleri, "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışının yerleşmesi için trafik işareti bulunan yaya geçidinde yavaşlamayan, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücüleri tespit etti.
Yaklaşık iki saatlik denetim kapsamında, yayalara geçiş hakkı vermeyen 67 sürücünün her birine 488'er lira ceza kesildi.
Yayalardan Adnan Özcan (59), "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmesinin çok yerinde bir uygulama olduğunu belirterek, "Dünyanın her yerinde trafik kuralı tektir, yayalara yol verilir ama bizde trafik işareti olan yerde sürücüler maalesef yayalara pek yol vermiyor. Sürücülerin buna dikkat etmesi lazım." dedi.