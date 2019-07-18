18.07.2019 11:18
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Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

ISPARTA'da trafik polisleri, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesti.

ISPARTA'da trafik polisleri, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesti.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan proje kapsamında denetim yaptı. Isparta Şehir Hastanesi önünde yapılan denetimlerde, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen araç sürücüleri, trafik ekiplerince kamerayla tespit edildi.  488'er TL ceza kesilen sürücülere uyarılarda bulunuldu.
YAYALAR UYGULAMADAN MEMNUN
Vatandaşlar, trafik ekiplerinin yaptıkları denetimden memnun olduklarını söylerken, bir yaya, "Şu an polis var diye duruyorlar. Normal zamanlarda çoğunluğu yol vermiyor. Ben de sürücüyüm, uygulama çok güzel" dedi. Necati Çoban da "Sürücülerin yayalara yol vermesi gerekiyor. Hepimiz vermek zorundayız. Herkes yol versin. Ülkemizde de herkes kurallara uysun" diye konuştu.


- Isparta
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel

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