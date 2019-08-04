Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

Balıkesir il genelinde trafik ekipleri yaya geçitlerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı.

04.08.2019 10:20 Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı
Balıkesir il genelinde trafik ekipleri yaya geçitlerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen 136 sürücüye 419 bin 70 lira para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin, yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı denetimler sürüyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce farklı noktalarda yapılan denetimlerde 458 araç kontrol edilerek, 136 araç sürücüsüne ceza kesildi. Sürücülere yaya geçitlerinden geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermemekten toplam 419 bin 70 lira idari para cezası verildi. Denetimlerde 11 araç ise trafikten men edildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:53   Olmayan vinçteki haczi kaldırmak için 90 bin lira dolandırdılar
10:49   Kadıköy'deki kaza güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi
10:47   ABD'de ikinci silahlı saldırı: 10 ölü
10:43   Uçurumda ceset bulundu
10:41   Sıcak havada bunalınca soluğu oto yıkamacı da aldı
10:37   MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı...
10:32   Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti