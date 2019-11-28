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Yayalara yol vermeyen sürücülere kameradan ceza

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlı kameralar üzerinden yaptığı 'yaya öncelikli trafik' uygulamasında yayalara yol vermeyen 9 sürücüye, 4 bin 392 TL ceza kesildi.

28.11.2019 17:57 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:57Yayalara yol vermeyen sürücülere kameradan ceza

EDİRNE'nin ilçesinde, polisin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlı kameralar üzerinden yaptığı 'yaya öncelikli trafik' uygulamasında yayalara yol vermeyen 9 sürücüye, 4 bin 392 TL ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şehrin en işlek noktası Tekel Meydanı'nda KGYS'ye bağlı kameralar üzerinden yaya geçitlerinde öncelik hakkını yayalara tanımayan sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada tespitli olarak kural ihlali yapan 9 sürücüye toplam 4 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.



Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

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