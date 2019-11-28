Yayalara yol vermeyen sürücülere kameradan ceza
EDİRNE'nin Keşan
ilçesinde polis tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlı kameralar üzerinden yapılan 'yaya öncelikli trafik' uygulamasında yayalara yol vermeyen 9 araç sürücüsüne 4 bin 392 lira ceza kesildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şehrin en işlek noktası olan Tekel Meydanı'nda KGYS'ye bağlı kameralar ile yaya geçitlerinde öncelik hakkını yayalara tanımayan araçlara yönelik uygulama yaptı. Uygulamada video
tespitli olarak kural ihlali yapan 9 sürücüye toplam 4 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.