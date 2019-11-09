Haberler » Güncel » Yayanın TIR'ın altında kaldığı an kamerada - Haber

Yayanın TIR'ın altında kaldığı an kamerada

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, geri manevra yapan TIR'ın altında kalan yaya, hafif yaralandı.

09.11.2019 13:29 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:29Yayanın TIR'ın altında kaldığı an kamerada

İZMİR'in ilçesinde, geri manevra yapan TIR'ın altında kalan yaya, hafif yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Geri manevra yapan TIR'ın şoförü, aracın arkasındaki yayayı fark etmedi. Kimliği öğrenilemeyen yaya, TIR'ın altında kaldı. TIR şoförü, çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yol kenarında bekleyen yayanın, TIR'ın altında kaldığı anlar ve çevredekilerin müdahalesi yer alıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Karşıyaka, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:39 Kamyonun altında kalan motosikletli kurye öldü
15:34 Verimli bir mola için imzalar atıldı
15:35 Fadıloğlu'dan fidan dikimi daveti
15:39 İstanbul en yüksek binalarından birini çinliler satın aldı-
15:39 Samsun-kamyonun altında kalan motosikletli kurye öldü
15:31 Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: İki yüzlülük yapıyorlar
14:43 Valilik, 4 kişilik ailenin ölüm nedeninin siyanür olduğunu doğruladı
14:33 THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
14:28 Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz
14:02 İki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar eden babanın yüklü miktarda borcu varmış
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 15:40:06