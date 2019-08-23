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Yayaya çarpan kadın sürücü göz yaşlarına boğuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

23.08.2019 15:59 Yayaya çarpan kadın sürücü göz yaşlarına boğuldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Yayaya çarpan kadın sürücü ise göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaza Ağaç İşleri Tandoğan Caddesi ile Diriliş Sokağı'nın birleştiği noktada meydana geldi. Sümeyra Ö.(33) idaresindeki 34 SD 9735 plakalı otomobil, kaldırımda yürürken bir anda geri dönüp yola atlayan Özhan P'ye (52) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını yere çarpan Özhan P, bölgedeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından çağrılan 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü Sümeyra Ö. ise olayın şokuyla kaldırıma oturup hüngür hüngür ağladı. Sürücü kadını bölgedeki vatandaşlar sakinleştirdi. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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