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Yayaya çarparak ağır yaralayıp kaçan sürücüye ev hapsi

Adana'da gece bir yayaya çarpıp ağır yaraladıktan sonra kaçan sürücü yakalandı.

18.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:12Yayaya çarparak ağır yaralayıp kaçan sürücüye ev hapsi
'da gece bir yayaya çarpıp ağır yaraladıktan sonra kaçan sürücü yakalandı. Ev hapsi tedbiri uygulanan sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza 15 günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Oktay U. gece otomobiliyle giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Döner'e çarparak ağır yaraladı. Oktay U. durmak yerine olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı ise vatandaşların çağırdığı ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan sürücüyü olaydan bir gün sonra yakaladı. Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlı ev hapsi tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Aralık, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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