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Yayaya çarpınca şoka giren sürücüyü polis sakinleştirdi

Çankaya'da alt geçidi kullanmayıp bulvar üzerinden karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama minibüs çarptı.

18.10.2019 14:33
Çankaya'da alt geçidi kullanmayıp bulvar üzerinden karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama minibüs çarptı. Kazanın etkisiyle şoka giren sürücüyü polis sakinleştirdi.
Alınan bilgiye göre, Emre Pehlivan'ın kullandığı 06 DRF 75 plakalı minibüs, Celal Bayar Bulvarı üzerinde yaklaşık 10 metre yakınındaki alt geçidi kullanmayıp aniden yola çıkan yaşlı adama çarptı.
Olay yerinde kalbi durduğu anlaşılan kazazede, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı sonrası hayata tutundu ve hastaneye sevk edildi.
Kazanın şokunu üzerinden uzun süre atamayan minibüs sürücüsü Pehlivan, olay yerindeki polisler tarafından sakinleştirildi.
Koluna giren polis, Pehlivan'a "Sakin ol, bir şey olmadı." diyerek teselli etti.
Yayaya çarpınca şoka giren sürücüyü polis sakinleştirdi

Çankaya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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