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Yayaya çarpıp kaçan sürücüyü, polis yakaladı

Erzincan'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarparak olay yerinden kaçan sürücüyü polis ekipleri yakaladı.

30.10.2019 23:58Yayaya çarpıp kaçan sürücüyü, polis yakaladı
Erzincan'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarparak olay yerinden kaçan sürücüyü polis ekipleri yakaladı.
Halitpaşa Caddesi üzerinde Murat Y.'nin kullandığı 24 AAF 265 plakalı otomobil, işten çıkıp evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Buse Çalışkan'a çarptı.

Kaza sonrası otomobile ait plakayı olay yerine düşüren sürücü, aracıyla olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralan Çalışkan, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, otomobili Yanlızbağ Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu.
Görgü tanıkların beyanları ve yapılan incelemeler sonucu şüpheli Murat Y., bir süre sonra yakalanarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Halitpaşa, Erzincan, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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