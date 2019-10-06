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Yayaya çarpıp kaçtı: 1 ölü

Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

06.10.2019 10:26Yayaya çarpıp kaçtı: 1 ölü
Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Muratlı'nın Yukarısevindikli Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah namazına gitmek üzere erken saatte evinden çıkan 83 yaşındaki Rüstem Akgün'e ana caddeden geçen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına düşerek ağır yaralanan Rüstem Akgün, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ise durmayarak kaza mahallinden hızla uzaklaştı.

Yerde yaralı yatan vatandaşı görenler durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Rüstem Akgün'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri ise kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazaya karışan sürücü Tayfun K.'nin kimliği kısa sürede tespit edildi. Şüpheli Tayfun K. gözaltına alınarak Muratlı Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Öte yandan, cumhuriyet savcısının incelemelerini tamamlamasının ardından Akgün'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muratlı Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak. - TEKİRDAĞ

Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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