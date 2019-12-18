Haberler » Güncel » Yayaya çarpıp kaçtığı iddia edilen sürücüye ev hapsi cezası - Haber

Yayaya çarpıp kaçtığı iddia edilen sürücüye ev hapsi cezası

Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sürücüye ev hapsi cezası uygulandı.

18.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:52
'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sürücüye ev hapsi cezası uygulandı.
Merkez ilçesi Karslılar Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Döner, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Döner'in ağır yaralandığı kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracın plakasını tespit ederek sürücüyü yakaladı. Gözaltına alınan zanlı Oktay U'nun kaza yerine uzak mesafede durup aracındaki hasarı kontrol ettikten sonra yoluna devam ettiği belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye, nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.
Yayaya çarpıp kaçtığı iddia edilen sürücüye ev hapsi cezası

Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:37 Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 13 gözaltı - Haber
11:36 Sivas'ta kar ve sis etkili oldu - Haber
11:34 Türkiye'de vatandaşların en güvendiği kurum belli oldu - Haber
11:32 Dev yolcu gemisi Vikingler Kuşadası'nda - Haber
11:32 Vali Su'dan taksi durağına sürpriz ziyaret - Haber
11:32 Vodafone, her iki eşe de doğum izni verecek - Haber
10:21 Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu - Haber
09:47 İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı - Haber
09:40 Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor - Haber
08:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı - Haber
18.12.2019 11:39:38