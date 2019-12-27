Haberler » Güncel » Yayaya çarpıp öldüren sürücü, 1.22 promil alkollü çıktı - Haber

Yayaya çarpıp öldüren sürücü, 1.22 promil alkollü çıktı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, 1.22 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Hüseyin D.'nin (48) kullandığı otomobilin çarptığı Hasan Batur (51) hayatını kaybetti.

27.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:48 Yayaya çarpıp öldüren sürücü, 1.22 promil alkollü çıktı

EDİRNE'nin ilçesinde, 1.22 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Hüseyin D.'nin (48) kullandığı otomobilin çarptığı Hasan Batur (51) hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Hülya Arat (39) ise yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Keşan- İpsala Karayolu üzerindeki Esetçe beldesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İpsala'dan Keşan yönüne giden Hüseyin D. yönetimindeki 22 PH 733 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Batur'a çarptı. Batur ve otomobilde bulunan Hülya Arat yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Batur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Hüseyin D.'nin, yapılan kontrolde 1.22 promil alkollü olduğu belirlendi.



İpsala, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:57   Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Haber
17:56   Keşan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Haber
17:56   AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, halk gününe katıldı - Haber
17:55   Afyonkarahisar şehit babasına yazdıkları cezayı, kendileri ödedi - Haber
17:50   Selçuklu'da ekipler kış şartlarına hazır - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 17:59:09