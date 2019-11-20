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YAYAYA ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN CİP SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAFatih'te bir cip, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

20.11.2019 05:16 | Son Güncelleme: 20.11.2019 05:16YAYAYA ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN CİP SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Fatih'te bir cip, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaklaşık 50 metre ileri fırladı. Kaza sonrası cip sürücüsü ve beraberinde bulunan kişi yada kişiler aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. ekipleri olay yerinde inceleme yaparken bazı vatandaşlar ise çalışmaları film izler gibi seyretti. Polis kaza sonrası kaçan sürücüyü arıyor.

Kaza Fatih'te gece saat 01: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 49 AAE 135 plakalı cip, Vatan Caddesinden Aksaray istikametinde giderken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen erkek bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaklaşık 50 metre ileriye fırladı. Cip sürücüsü ve beraberindeki kişi yada kişiler ile birlikte olay yerinden yaya olarak kaçtı.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede cipin çarptığı kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bur sırada kazanın olduğu yerde bulunan bazı vatandaşların olay yerini film izler gibi seyrettikleri görüldü. Yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün de yolun sol şeridinde durup kaza izlemesi pes dedirtti. Kaza sonrası hayatını kaybeden kişinin ayakkabılarının yol kenarına fırladığı görüldü.

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Polis ekipleri olay yerine ve aracın bulunduğu yere şerit çekerek önlem aldı. İncelemelerin ardından ölen kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan cip ise polisin incelemesinin ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Kazaya karışan cip

Ölen kişinin cansız bedeni

Polisin önlemi ve olay yeri çalışması

Meraklı vatandaşların görüntüsü

Cenazenin kaldırılması

Genel ve detaylar



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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