Haberler » Güncel » Yayaya çarpıp ölümüne neden olan cip sürücüsü kaçtı - Haber

Yayaya çarpıp ölümüne neden olan cip sürücüsü kaçtı

İstanbul Fatih'te bir cip, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaklaşık 50 metre ileri fırlarken cip sürücüsü ve beraberinde bulunan kişi yada kişiler aracı bırakarak olay yerinden kaçtı.

20.11.2019 05:32 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:12

Fatih'te gece saat 01: 30 sıralarında meydana gelen olayda,49 AAE 135 plakalı cip, Vatan Caddesinden Aksaray istikametinde giderken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen erkek bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaklaşık 50 metre ileriye fırladı. Cip sürücüsü ve beraberindeki kişi yada kişiler ile birlikte olay yerinden yaya olarak kaçtı.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede cipin çarptığı kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bur sırada kazanın olduğu yerde bulunan bazı vatandaşların olay yerini film izler gibi seyrettikleri görüldü. Yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün de yolun sol şeridinde durup kaza izlemesi pes dedirtti. Kaza sonrası hayatını kaybeden kişinin ayakkabılarının yol kenarına fırladığı görüldü.

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

ekipleri olay yerine ve aracın bulunduğu yere şerit çekerek önlem aldı. İncelemelerin ardından ölen kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan cip ise polisin incelemesinin ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Yayaya çarpıp ölümüne neden olan cip sürücüsü kaçtı

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:20 "AK Parti'nin sahibi millettir"
12:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı
12:20 Nallıhan Bushido Spor Kulübü sporcuları Azerbaycan yolcusu
12:19 DHA YURT BÜLTENİ - 8
12:15 Tisna, Aliağa'nın tarihine ışık tutacak
12:04 Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, teknolojiden uzak hizmet veriyor
11:56 Meral Akşener'den Erdoğan'a ABD ziyareti eleştirisi: Hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü
11:40 Son dakika: Savcı, Şule Çet'in ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet hapsini istedi
11:36 Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
20.11.2019 12:21:43