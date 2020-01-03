Haberler » Güncel » Yayaya çarpıp yaralayan sürücü kaçtı - Haber

Yayaya çarpıp yaralayan sürücü kaçtı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Yener'e (63) otomobil çarptı.

03.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:44 Yayaya çarpıp yaralayan sürücü kaçtı

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Yener'e (63) otomobil çarptı. Yener yaralanırken, otomobil sürücüsü kaçtı.

Kaza, Camiatik Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Yener'e plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yener'in yardımına çevredekiler koştu. Otomobil sürücüsü ise yoluna devam ederek, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yener, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



Malkara, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:00   Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçi 3 saatte kurtarıldı - Haber
16:00   Malatya'da uyuşturucu operasyonu - Haber
15:59   İçişleri Bakanı Soylu, cenaze törenine katıldı - Haber
15:59   Bakan Soylu, arkadaşının acısını paylaştı - Haber
15:59   Mersin'de zafer yürüyüşü - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 16:01:21