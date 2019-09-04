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Yayaya çarpmamak için kaza yaptı: 3 yaralı

Yayaya çarpmamak için kaza yaptı: 3 yaralıKİLİS - Kilis'te, motosiklet sürücüsü yayaya çarpmamak için ani fren yapınca motosiklet devrildi.

04.09.2019 11:16
Yayaya çarpmamak için kaza yaptı: 3 yaralı
KİLİS - Kilis'te, motosiklet sürücüsü yayaya çarpmamak için ani fren yapınca motosiklet devrildi. Kazada sürücü ve 2 yolcu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Ekrem Çetin Mahallesi çevreyolu üzerinde İ.K. yönetimindeki 79 AAG 137 plakalı motosiklet, sürücüsünün karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaları görünce ani fren yapması sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü İ.K., motosiklette yolcu olarak bulunan A.K. ile Z.Z.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vatandaşlar, sürekli aynı bölgede kazalar meydana geldiğini üst geçit yapılmasını istediklerini söyledi.
Yayaya çarpmamak için kaza yaptı: 3 yaralı

Kilis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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