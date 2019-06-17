17.06.2019 11:44
Haberler»Güncel » Haber

Yayaya iki otomobilin çarpma anı kamerada

Yayaya iki otomobilin çarpma anı kamerada

BURSA'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Dursun Dikişsiz'e (42), savrulduğu sırada bir otomobil daha çarptı.

BURSA'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Dursun Dikişsiz'e (42), savrulduğu sırada bir otomobil daha çarptı. 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Dikişsiz'e araçların çarpma anı kameralara yansıdı.
Kaza, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ankara yolunda 4 gün önce akşam saatlerinde meydana geldi. İşten çıkıp eve giden Dursun Dikişsi'e, yolun karşısına geçerken bir otomobil çarptı. Metrelerce savrulan Dikişsiz'e arkadan gelen bir otomobil daha çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Dursun Dikişsiz'i Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, ilk kazanın ardından kaçan otomobilin sürücüsünü ararken, diğer otomobil sürücüsü B.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
KAZA KAMERADA
Yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Dikişsiz'in iki aracın çarpmasıyla ağır yaralandığı kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, Dursun Dikişsiz yolun karşısına geçtiği sırada iki otomobilin çarpma anları yer aldı.


- Bursa
Kaynak: DHA
Osmangazi, Bursa, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:24 Küçük tasarımcılar sertifikalarını aldı
12:24 TÜMBİFED 'Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri' sahiplerini buluyor
12:24 Minibüs ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
12:24 "Yenidoğan canlandırma eğitimleri bebek ölümlerini azaltıyor" - EDİRNE
12:24 Mandalara Kaz Gölü'nde serinlik
12:23 En güzel karne hediyesi sosyal medyadan geldi
12:23 Çankaya'da Afrika Birliği ülkeleri için 35 fidan dikildi