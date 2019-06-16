16.06.2019 10:25
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Yayaya yol vermek için duran motosiklete otomobil çarptı

Yayaya yol vermek için duran motosiklete otomobil çarptı

Antalya'da yayaya yol vermek üzere duran motosiklet sürücüsüne arkadan gelen otomobil çarptı.

Antalya'da yayaya yol vermek üzere duran motosiklet sürücüsüne arkadan gelen otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsü, "Ne yazık ki yaşadığım kazadan sonra yayaya yol verme konusunda biraz endişelerim olacak" dedi.

Antalya Caddesi'nde Yapay Şelale istikametinden gelip şehir içi köprüsü istikametinde gitmekte olan Yakup Yılmaz'ın kullandığı 07 AAL 654 plakalı motosiklete, yaya geçidinde yayalara yol vermek için durduğu sırada aynı istikamette seyir halindeki Hüseyin H.'nin kullandığı 48 M 9727 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan ve asfalta düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü Yakup Yılmaz, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ne yapacağını şaşırdığını belirten Yılmaz, "Yaya geçidinde yayaya yol vermemek suç. Ne yazık ki yaşadığım kazadan sonra yayaya yol verme konusunda biraz endişelerim olacak" şeklinde konuştu. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Yakup Yılmaz, Antalya, Motosiklet, 3. Sayfa

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